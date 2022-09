Kédougou / Saraya : la gendarmerie demantèle un site aurifère clandestin.

La brigade territoriale de Saraya, région de Kédougou, a procédé au démantèlement d'un site aurifère clandestin. Les faits se sont produits ce 22 septembre 2022 dans la forêt du village de Sanssanba, arrondissement de Bembou.



À la vue des gendarmes, les auteurs ont pris la poudre d'escampette laissant derrière eux 15 marteaux piqueurs, 15 groupes électrogènes et deux motos tricycles.



La gendarmerie informe également avoir procédé, le même jour, à Mandat Douane, à la saisie de deux motos tricycles transportant 55 planches de Kapokier. Les mis en cause ont été arrêtés et mis à la disposition des eaux et forêts de Sinthian Koundara.





























dakaractu