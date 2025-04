L’Agent judiciaire de l’Etat rejette une nouvelle caution de Farba NGOM

Malgré une santé décrite par ses avocats comme étant fragile et incompatible avec la détention et des milliards de FCFA proposés pour caution à plusieurs reprises, le maire des Agnams n’a toujours pas obtenu de visa pour humer l’air frais de la liberté



Libération indique, dans son édition de ce mardi 22 avril, que l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) s’est opposé à la demande de libération provisoire accompagnée d’une caution introduite par les conseils de Farba NGOM. Le griot attitré de l’ancien Président Macky SALL va encore rester en détention.





Pour rappel, Farba NGOM a été placé sous mandat de dépôt le 27 février pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et escroquerie.































Walf