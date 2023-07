L’Etat suspend encore la connexion par données mobiles !

«Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique informe le public qu'en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires à partir du lundi 31 juillet 2023. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées», lit-on dans le texte signé par Me Moussa Bocar Thiam.

















































































































































igfm