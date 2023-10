L’Inter Milan fait le boulot face à Benfica

On appelle ça « passer la seconde ».



Après une première mi-temps sans rythme, l’Inter Milan a pris la mesure d’un Benfica sans grandes ambitions, grâce à un sacré coup d’accélérateur au retour des vestiaires (1-0). Après le match nul face à la Real Sociedad (1-1) lors de leur entrée en lice dans cette édition 2023-2024 de la Ligue des champions, les Nerazzurri prennent la tête du groupe aux côtés de leurs premiers adversaires. Benfica est dernier de ce groupe D, comportant aussi le Red Bull Salzbourg, avec zéro point.



Treize tirs à deux, une dizaine d’incursions dans la surface de réparation adverse, 60% de possession de balle… autant de statistiques qui illustrent une deuxième période fantastique. Endormis dans les 45 premières minutes, les hommes de Simone Inzaghi se sont réveillés en seconde. D’abord par Denzel Dumfries, à deux doigts d’envoyer le ballon dans les buts d’un coup de casque. Hors cadre (53e). Puis par le capitaine Lautaro Martinez, qui voit la barre empêcher les siens de mener juste avant l’heure de jeu (55e). Et la délivrance arrive finalement des pieds de Marcus Thuram, bien servi par le latéral néerlandais au terme d’une contre-attaque (1-0, 62e). Les locaux pensent même doubler la mise une poignée de minutes plus tard, mais le but est logiquement annulé pour une position de hors-jeu. Sale soirée pour le Benfica qui n’a même pas eu le droit de répondre. Bien muselés par les Italiens, les visiteurs ont même vu Angel Di Maria quitter le terrain sur blessure (80e).



« Bon retour à Lisbonne », en italien, c’est comment ?