L'autre dernier décret de Macky Sall qui «offusque» Dr Bousso

Rédigé par Dakarposte le Lundi 1 Avril 2024 à 16:12

À quelques heures de la fin de son mandat, le président Macky Sall ne se prive pas. Il procède toujours à des nominations et décorations. Dr Abdoulaye Bousso, lui, s’est offusqué de la signature, par le président sortant, du décret 2024-832, portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (Sen-Csu).