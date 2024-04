L'émouvant discours du Président Bassirou Diomaye Faye en Gambie

Rédigé par Dakarposte le Samedi 20 Avril 2024 à 17:19

On le sait, tenir un discours ou une présentation en public n’est jamais un exercice facile. On ne sait pas si notre désormais chef de l'Etat a été préparé pour maitriser ainsi son sujet, mais son discours devant son homologue Gambien a capté l'attention de son auditoire.



Un speech touchant qui consolide la coopération multidimensionnelle dans le cadre de la diplomatie de bon voisinage entre le Sénégal et la Gambie. En somme, Bassirou Diomaye Faye entend promouvoir la synergie permettant de créer un destin commun de sécurité et de prospérité particulièrement pour tous les pays limitrophes (la Mauritanie, la Gambie etc...)



Avec son légendaire naturel calme et posé, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, hôte de marque de nos "mbokkas" Gambiens, a laissé une forte impression. Jugez-en!