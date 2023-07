L'opposant Ousmane Sonko ignore t'il que la grève de la faim n'est aucunement permise par la Charia, quel que soit son motif?

Louange à Allah. Paix et salut sur Son Prophète Nabiyoul Rahma, Seydouna Mohamed (PSL)



Ousmane Sonko, le saviez-vous?



Allah, Exalté soit-Il, ordonne à Ses serviteurs de préserver leur santé. Il leur a rendu licite les bons aliments pour leur permettre de la préserver, de fortifier leur corps et d'être ainsi à même de Lui obéir et de rechercher Son agrément.





Allah, le Très-Haut, a de même interdit à Ses serviteurs de jeûner deux jours consécutifs sans rompre le jeûne pour ne pas s'affaiblir ni se faire du mal. Il a également disgracié ceux qui s'abstiennent de manger ou de jouir de ce qu'Allah, Exalté soit-Il, leur a rendu licite par ascèse et exagération dans les pratiques culturelles.



Par ailleurs, Allah a interdit toute nourriture ou boisson qui nuit au corps et a même mis en garde celui qui cherche à mettre fin à sa vie. Allah Azwajal dit : ‘’Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. Et quiconque commet cela, par excès et par iniquité, Nous le jetterons au Feu, voilà qui est facile pour Allah.’’ (Sourate 04/ Versets 29-30)





De même dans le Hadith rapporté par Abou Horeïra, qu'Allah soit satisfait de lui, où le Prophète, , a dit que quiconque se précipite du haut d’une montagne et se tue sera alors jeté en Enfer d'où il chutera éternellement sans fin. Quiconque se suicide avec un poison gardera ce poison à la main pour l’ingurgiter en Enfer éternellement et sans fin. Et quiconque se suicide avec un morceau de fer le tiendra alors dans sa main et s’assènera des coups dans le ventre en Enfer éternellement et sans fin. Ce Hadith est rapporté dans les deux Sahihs.







Un autre Hadith, qui vient étayer celui-ci, a été rapporté par Djoundoub Ibn Abdallah, qu'Allah soit satisfait de lui, où le Prophète, , a dit qu'il y avait, parmi ceux qui étaient avant nous, un homme blessé qui souffrait profondément. Il prit alors un couteau et se coupa les mains, le sang ne cessa de couler jusqu'à ce qu'il ne meurt. Allah dit à son sujet : "Mon serviteur a hâté sa mort, Je lui ai donc interdit le Paradis.". Ce Hadith est également rapporté dans les deux Sahihs.







Ces Hadiths, de même que d'autres, prouvent l'interdiction, voire l'atrocité, du suicide. Il est certain que la grève de la faim engendre un tort évident qui est le risque de mort du gréviste.







Si, dans le Hadith rapporté par Boukhari et Muslim, le Prophète, , a interdit de jeûner deux jours consécutifs ou plus, sans rien manger ni boire ; quoique le jeûne soit à l'origine licite, que dire alors de la grève de faim, laquelle est une mauvaise habitude qui nous est parvenue des mécréants, que l'on ne doit pas imiter ?





Il est donc clair que la grève de la faim qui porte atteinte à la santé de celui qui la pratique ou menace sa vie n'est absolument pas autorisée, quel que soit le motif qui en est à l'origine. Cette pratique est totalement étrangère à l'Islam.





En effet, lorsque notre communauté a galvaudé son chemin vers la vraie victoire, elle est allée à la recherche de n'importe quel autre moyen, bon ou mauvais, chez nous ou chez les mécréants, croyant que ceci lui serait profitable ou l'affranchirait de ses maux, mais la réalité est toute autre.







Et Allah, l'Omniscient, sait mieux !