LIGA - REAL – BARÇA, OU QUAND LE SUJET DE L'ARBITRAGE EMPOISONNE LA SAISON

Le Clasico remporté par le FC Barcelone dimanche contre le Real Madrid (4-3) fut un parfait condensé de ce qui a opposé Blaugrana et Merengue cette saison : une orgie de buts, du spectacle, une domination sans partage des Catalans et… des débats, pour ne pas dire un scandale, autour de l'arbitrage.





Tout a commencé à deux jours de ce choc décisif dans la course au titre. Real Madrid TV, coutumier du fait, a cru malin de publier une vidéo pointant directement du doigt l'arbitre désigné pour la rencontre : Alejandro José Hernández Hernández. "Voici Hernández Hernández, arbitre en Première Division depuis 13 ans, supporter du Barça depuis son enfance, et qui arbitrera maintenant le Clasico décisif en Liga", peut-on entendre, dans un montage qui indique que l'arbitre canarien est celui avec lequel… le Real gagne le moins lorsqu'il est au sifflet (54%).





On ne pourra pourtant pas accuser l'homme en jaune d'avoir favorisé les Blaugrana, dimanche. Du penalty non accordé pour une main d'Aurélien Tchouaméni au but refusé à Fermin Lopez en fin de rencontre, le Barça a eu de quoi se plaindre.



Et a même enragé, malgré la victoire, lorsque les audios de la VAR ont été rendus publiques : sur le but refusé à Fermin Lopez, un membre de la VAR commente "menos mal" au moment de découvrir la main du milieu de terrain espagnol au départ de l'action, qui entraîne donc l'annulation du but. Ce que l'on peut traduire par "heureusement" ou "Dieu merci". Des images immédiatement reprises par El Chiringuito,

évidemment.



LA COUPE DU ROI, SUMMUM DU N'IMPORTE QUOI



La goutte d'eau qui a encore fait s'enflammer les débats, au bout d'une saison absolument navrante à ce niveau. Si les Clasico, et en particulier le jeu du Barça, ont offert une magnifique image du football espagnol, les débats autour de l'arbitrage l'ont complètement ternie. Dès le début de l'exercice, le Real Madrid a fait pression. Parce que Florentino Perez mène une croisade contre l'arbitrage et… le système utilisé pour la VAR, qu'il n'estime pas fiable.



Hansi Flick, lui, a d'abord décidé de sacraliser l'arbitrage sans jamais l'évoquer en conférence d'après-match. Mais le Barça aussi, a fini par céder, notamment en Ligue des champions, où les réactions barcelonaises après l'élimination contre l'Inter en demi-finale ont manqué de classe et de discernement. Sans compter que Joan Laporta, lui, est persuadé que toutes les institutions sont pro-madrilènes.





Voilà comment, à coup de communiqués assassins, de théories du complot délirantes et de dossiers de plusieurs pages sur l'arbitrage, les conditions ont été réunies pour que la ligne rouge soit franchie à plusieurs reprises. Le summum restera la finale de la Coupe du Roi remportée par le Barça contre le Real (3-2), avec un arbitre en larmes en conférence de presse avant la rencontre, des décisions une fois de plus contestables, et des pétages de plomb madrilènes, Antonio Rüdiger en tête, absolument inexcusables.



Avant la finale de la Supercoupe d'Espagne remportée en janvier… par le Barça, contre le Real (5-2), l'arbitre de la rencontre Gil Manzano avait déjà dit regretter que l'atmosphère soit "si tendue" et que les clubs, les institutions et les médias n'aient pas donné "une réponse adéquate" à l'effort d'ouverture du corps arbitral. Ce dernier n'a pas toujours été irréprochable cette saison, se tirant plusieurs balles dans le pied à coups de décisions incohérentes et contraires d'une semaine à l'autre. Mais quatre mois plus tard, ce climat de tension est le même. En pire. Indigne de tels clubs, avec une mention particulière pour un Real Madrid qui aurait, quand même, meilleur compte de se recentrer sur son projet de jeu.