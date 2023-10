LIGUE DES CHAMPIONS : MANCHESTER CITY S'IMPOSE À LEIPZIG (1-2) ET PREND SEUL LA TÊTE DU GROUPE G

Longtemps sans solution face à la défense compacte de Leipzig, Manchester City a été sauvé par un duo sorti du banc mercredi soir, pour l'emporter (3-1). Jérémy Doku a servi Julian Alvarez, auteur d'un but splendide (84e), avant que l'ex-Rennais ne sécurise la victoire sur un service de l'Argentin (90e+2). Une réussite bienvenue pour les Cityzens, surpris par un but de Loïs Openda sur l'un des rares contres allemands (48e), alors que Phil Foden avait ouvert le score (25e). Les tenants du titre sont seuls leaders de leur groupe et filent (déjà) vers les huitièmes.