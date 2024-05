LIGUE DES CHAMPIONS - PSG-DORTMUND | PARIS ÉLIMINÉ EN DEMI-FINALE APRÈS SA DÉFAITE AU MATCH RETOUR (0-1)

Au milieu d'un Parc des Princes bouillant bien avant le coup d'envoi, le PSG connaissait sa mission pour renverser la situation après sa courte défaite lors de la première manche (1-0). Il fallait marquer au moins deux fois, raison pour laquelle Luis Enrique avait décidé de titulariser Gonçalo Ramos en pointe et de décaler Mbappé sur la gauche. Le Portugais et ses partenaires ont voulu pousser d'entrée et mettre la pression sur les Borussen mais ceux-ci ont parfaitement résisté.



PARIS ENCORE TROP MOU

Bien en place tactiquement et solides comme au match aller, les visiteurs allemands ont sereinement contenu des champions de France en manque d'idées, de liant et de percussion offensive. De folie tout simplement. Ousmane Dembélé s'est montré brouillon en première période pendant que Mbappé se révélait emprunté et Paris n'a pas été dangereux malgré 60% de possession et 8 tirs pour 3 cadrés.

Menaçant grâce Jadon Sancho, le Borussia s'est d'ailleurs procuré l'occasion la plus chaude en contre-attaque avec son autre ailier Karim Adeyemi dont Gianluigi a superbement repoussé le tir d'une main gauche ferme (36e).



DORTMUND A SU FAIRE MAL

Les Parisiens se sont tout de même enfin secoués à la reprise mais Warren Zaïre-Emery a tiré sur le poteau en angle fermé (48e). Quelques instants plus tard, Hummels, lui, n'a pas laissé passer sa chance d'ouvrir le score sur corner après s'être défait du marquage de Lucas Beraldo alors que Donnarumma était resté devant sa ligne (0-1, 50e). Le défenseur central allemand a signé son premier but de la saison en C1. Il a aussi été absolument impérial en défense.

Car Paris a fini par pousser réellement. Nuno Mendes a pourtant trouvé le poteau à son tour sur sa frappe axiale de 20 mètres (61e). Lancé à la place de Ramos (63e), Bradley Barcola a aussi apporté du dynamisme sur la gauche. Nettement insuffisant toutefois pour définitivement mettre le feu dans la surface adverse. Il a fallu attendre les 5 dernières minutes pour voir le PSG faire le siège de la muraille allemande.

Quand son arrière-garde a plié, Gregor Kobel a joué son rôle d'ultime rempart et détourné une reprise de Mbappé sur sa transversale (86e). La frappe de Vitinha a subi le même sort (88e). Beaucoup trop imprécis avec un total de 31 tirs pour seulement 5 cadrés, le PSG voit son grand rêve s'envoler. Le BvB d'Edin Terzic, lui, affrontera son rival du Bayern ou le Real Madrid le 1er juin dans la mythique enceinte londonienne.