LIGUE EUROPA - PAS DE FINALE POUR L'OM, ÉLIMINÉ PAR L'ATALANTA À BERGAME (3-0, 4-1 AU CUMULÉ)

L'Atalanta a durement éteint la flamme marseillaise. L'OM s'est lourdement incliné à Bergame, jeudi, en demi-finale retour de Ligue Europa (3-0). Si le match aller conclu sur un nul (1-1) avait laissé des espoirs aux Phocéens, cette seconde manche a fait éclater la supériorité totale de la Dea avec des buts d'Ademola Lookman (30e), Matteo Ruggeri (52e) et El-Bilal Touré (90e+4). Elle ira en finale à Dublin le 22 mai. L'OM n'a pas existé.



Les Marseillais se voulaient optimistes après leur performance encourageante à domicile d'autant qu'ils retrouvaient quasiment toutes leurs forces vives. L'Atalanta, elle, avait déçu dans sa prestation collective au Vélodrome. Au Gewiss Stadium, elle a montré un tout autre visage, celui attendu et craint.



L'OM TOTALEMENT DÉPASSÉ

Sans avoir besoin de forcer, les Bergamasques ont doucement mis leur jeu en place et montré qu'ils disposaient bien de redoutables certitudes tactiques. Les courses et des déplacements de chaque joueur étaient précis et le très mobile Charles De Ketelaere a vite trouvé le poteau après une percée axiale de Teun Koopmeiners qui avait surpris Samuel Gigot, monté trop haut (6e). Ce fut une première alerte pour des Phocéens incapables de bien utiliser le ballon à cause d'un milieu de terrain défaillant face au pressing italien.



Seul à droite de la zone de vérité, Gianluca Scamacca a aussi pu tenter sa chance sans trouver le cadre (16e). Dépassés, les Marseillais ont aussi manqué de hargne et laissé le géant attaquant italien trouver la transversale de Pau Lopez sur corner et le portier espagnol a dû détourner la reprise de De Ketelaere dans la foulée (24e). L'OM a voulu essayer de répondre et est sorti de son camp mais a tout de suite été puni. Lookman a profité de l'espace laissé par Joanthan Clauss pour aller défier Chancel Mbemba et ouvrir le score d'une frappe croisée (1-0, 30e).



L'ATALANTA A DÉROULÉ

Lookman aurait encore pu sanctionner les errements défensifs olympiens (34e). Le réactif Pau Lopez a fait tout ce qu'il a pu pour alléger l'addition en s'interposant face à De Ketelaere (36e) ou vu Scamacca puis Davide Zappacoste tiré à côté du cadre (40e et 44e). Absolument incapables de servir leurs attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, les Olympiens s'en sortaient clairement bien avec un seul but de retard à la pause.

Ils ont voulu réagir à la reprise mais Ndiaye, enfin lancé en profondeur, a raté la seule véritable occasion des visiteurs en même temps que son lob face au portier adverse Juan Musso (50e). Les Bergamasques ont immédiatement répondu et leur piston gauche Ruggeri a fait le break en perçant la défense marseillaise (2-0, 52e).



Les multiples changements opérés par Jean-Louis Gasset et le passage du 3-5-2 au 4-4-2 losange n'ont rien changé malgré un coup franc lointain envoyé sans vraiment le vouloir sur la transversale par Jordan Veretout (63e). Sereine car sûre de ses forces, l'Atalanta du maestro Gian Piero Gasperini a conclu sa belle soirée sur un but de l'ancien Rémois Touré (3-0, 90e+4). Elle disputera sa toute première finale européenne le 22 mai contre Leverkusen qui a résisté à la révolte de la Roma (2-2). Totalement sevré de ballons, Aubameyang, lui, a fini en larmes face à la confirmation de l'impuissance des siens à l'extérieur dans cette saison tumultueuse.