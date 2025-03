LOI D’AMNISTIE: Le nouveau front force alternative tire la sonnette d’alarme face aux dérives qui compromettent la stabilité nationale

Les voix continuent de s’élever pour dénoncer le traitement réservé à la loi d’amnistie. En effet, le gouvernement du Sénégal veut introduire une loi interprétative de la loi d’amnistie du 13 mars 2024. Une initiative dénoncée par de nombreux partis politiques et des organisations de la société civile. Et le nouveau front force alternative (NFFA) n’est pas en reste ; il a fait connaitre son point de vue.



C’est à travers une lettre adressée aux différentes représentations diplomatiques au Sénégal ce lundi 17 mars 2025 que le NFFA tient à alerter l’opinion nationale et internationale sur « des dérives préoccupantes menaçant l’état de droit et la stabilité du pays ».







Cette lettre intitulée « dénonciation de la tentative de perversion de l’esprit de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024 » affirme que cette loi interprétative est « susceptible de compromettre la réconciliation nationale et d’aggraver les tensions sociales et politiques ». Le NFFA ajoute que cette mesure porte atteinte au principe fondamental de l’égalité devant la loi et renforce les risques de dérives partisanes.



Dans cette optique, le NFFA demande l’abandon pur et simple du projet de loi d’interprétation. A la place, il réclame l’abrogation de la loi d’amnistie. Le nouveau front force alternative insiste sur la création d’une commission d’enquête internationale « pour établir les responsabilités des événements tragiques de 2021-2024 ».



Ainsi, le NFFA exhorte chaque citoyen du Sénégal à s’unir pour la préservation des valeurs démocratiques de la nation.

































Walf