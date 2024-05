La Gambie conclut ses efforts au sein de l'OCI en accueillant la Conférence du sommet islamique

La République de Gambie, un petit pays d'Afrique de l'Ouest connu comme la côte souriante de l'Afrique, couronne des années de travail au sein de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) en accueillant la 15e session de la Conférence islamique au sommet (4-5 mai 2024), selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).



Depuis son adhésion à l'OCI en 1974, la Gambie a activement contribué aux programmes, initiatives et actions internationales de l'OCI pour servir les causes du monde islamique à différents niveaux.



Ces dernières années, le nom de la Gambie a été associé à ses positions en faveur des droits de la minorité musulmane rohingya au Myanmar, où en novembre 2019, à la demande des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, elle a déposé une plainte devant la Cour internationale de justice contre le gouvernement du Myanmar, accusé d'avoir violé la Convention sur le génocide par ce dernier, à la lumière des graves violations commises contre les Rohingyas au Myanmar.



À la suite de cette décision de la Gambie, la Cour internationale de Justice a ordonné au gouvernement du Myanmar de prendre certaines mesures pour protéger les Rohingyas par le biais de « mesures provisoires » pendant que l'affaire était en cours.



La Gambie a également accueilli un certain nombre de conférences et de réunions internationales tenues dans le cadre de l'OCI, y compris la huitième session de la Conférence islamique des ministres du tourisme qui s'est tenue à Banjul le 6 décembre 2013, qui a abouti à des décisions importantes pour promouvoir le tourisme intra-OCI.



Depuis qu'elle a été choisie pour accueillir la quinzième session du Sommet islamique (SSI), la Gambie, sous la direction du Président Adama Barrow, a déployé de grands efforts pour préparer le Sommet, en créant un secrétariat spécial à cet effet et en mettant en œuvre de nombreux projets dans le domaine des infrastructures, des routes et de la logistique.



Le Sommet de Banjul représente une occasion unique pour les États membres de renforcer leur coopération afin de promouvoir l'action islamique commune et d'engager un dialogue constructif sur les questions et les défis mondiaux auxquels la Oumma islamique est confrontée.



Lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères pour le Sommet qui s'est tenue à Banjul le 2 mai 2024, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, Mamadou Tangara, a souligné le rôle de l'OCI pour faire face aux différents défis auxquels sont confrontés les États membres.



Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Gambie à l'étranger, Lang Yabo, a souligné que le sommet intervient à un moment où le monde islamique est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent qui ne peuvent continuer à être ignorés, appelant à des mesures décisives, audacieuses et globales guidées par les dimensions humanitaires et de développement.



La Gambie succédera à l'Arabie saoudite à la présidence de l'organisation pour les trois prochaines années.