La Russie met Zelensky sur la liste des personnes recherchées

Le ministère russe de l'Intérieur a placé le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que son prédécesseur Petro Porochenko sur la liste des personnes recherchées, selon la base de données gouvernementale citée par l'agence de l'information officielle RIA-Novosti.



Les cartes du registre officiel ne précisent pas quel article du Code pénal lui est incriminée - la même omission que sur la carte de M.Porochenko.



Dans un commentaire adressé à RBC-Ukraine, le porte-parole du président ukrainien, Serhiy Nikiforov, a conseillé au ministère russe de l'Intérieur de "faire d'abord appel à la conscience et au bon sens".



En outre, l'année dernière, les autorités russes ont inscrit sur la liste des personnes recherchées le chef des forces armées de l'époque, Valeri Zaloujny et le commandant des forces terrestres de l'époque, Oleksandr Syrsky - qui a remplacé M.Zaloujny comme commandant en chef des forces armées ukrainiennes depuis le 8 février 2024.



Fin mars 2024, la Russie a placé le chef du Service de sécurité de l'Ukraine (SBU), Vassyl Maliouk, sur la liste des personnes recherchées, en l'accusant de "terrorisme" pour les opérations que le SBU mène en Russie, note RBC-Ukraine.





Réponse au mandat d'arrêt à l'encontre de Poutine?



Il est à noter que l'année dernière, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine pour la déportation forcée d'enfants ukrainiens vers la Russie. La commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova fait aussi objet d'un mandat pareil. En réponse, les forces de sécurité russes ont placé le juge de la CPI qui a signé le mandat d'arrêt contre Poutine s****ur la liste des personnes recherchées.



La Russie a placé plusieurs hommes politiques et personnalités étrangères sur sa liste de personnes recherchées, qui compte des dizaines de milliers d'entrées.