La barque qui transportait environ 200 migrants a été repérée lundi au large des Canaries

Une porte-parole de Salvamento Maritimo a déclaré à l'AFP que le service espagnol de secours en mer avait repéré "une embarcation qui semblait être celle que nous cherchions, car les sauveteurs ont observé depuis l'air qu'il pourrait y avoir environ 200 personnes à bord. "Elle a souligné : "Nous ne pouvons pas encore le confirmer à 100 %, mais il est probable que cela soit le même".Selon cette représentante, un bateau a quitté l'archipel des Canaries pour aider cette embarcation, qui se trouve à 71 milles nautiques au sud de l'île de Grande Canarie, et devrait arriver à destination à l'heure prévue.L'organisation humanitaire Walking Borders affirme que le bateau de pêche est parti de Kafountine, une ville côtière du sud du Sénégal située à environ 1 700 km de Tenerife.L'association affirme que de nombreux enfants se trouvent à bord, rapporte l'agence de presse espagnole Efe.Deux bateaux similaires transportant des dizaines d'autres personnes seraient également portés disparus.Le service de sauvetage maritime espagnol a indiqué à Efe qu'un avion s'était joint aux recherches.Le bateau avec 200 personnes à bord a quitté Kafountine le 27 juin, en direction des îles Canaries.L'agence de presse Reuters a cité Helena Maleno, de Walking Borders, qui a déclaré que l'un d'entre eux avait environ 65 personnes à bord, et l'autre jusqu'à 60. Cela porterait le nombre total de personnes disparues sur les trois bateaux à plus de 300.Cette nouvelle intervient quelques semaines seulement après que l'Europe a connu l'un de ses pires naufrages de migrants en Méditerranée, lorsqu'un chalutier surchargé a coulé au large des côtes grecques.La noyade d'au moins 78 personnes a été confirmée, mais l'Organisation des Nations unies (ONU) a indiqué que jusqu'à 500 personnes étaient toujours portées disparues.Le voyage de l'Afrique de l'Ouest aux îles Canaries est l'un des itinéraires les plus dangereux pour les migrants, notamment parce qu'ils naviguent généralement dans de simples pirogues de pêche qui sont facilement ballottées par les puissants courants de l'Atlantique.L'année dernière, au moins 559 personnes sont mortes en mer en tentant d'atteindre les îles espagnoles, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies. En 2021, le nombre de morts s'élevait à 1 126.L'OIM cite le ministère espagnol de l'Intérieur qui indique que 15 682 personnes sont arrivées irrégulièrement dans les îles Canaries en 2022, soit une baisse de 30 % par rapport à 2021."Malgré la baisse d'une année sur l'autre, les flux sur cette route dangereuse depuis 2020 restent élevés par rapport aux années précédentes", indique l'OIM.BBC