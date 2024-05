La gendarmerie endeuillée- Décès du général Mamadou Diop !

La mort frappe la maréchaussée! En effet, dakarposte a appris le rappel à Dieu du Général de Division Mamadou Diop. Qui, pour ceux qui l'ignorent encore, est un ancien haut-commandant de la gendarmerie et directeur de la Justice militaire, du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1997.



Il nous revient qu'il a quitté ce monde futile et périssable ce mardi 07 mai 2024 à Dakar.



Aux dernières nouvelles, le défunt aura droit ce mercredi aux honneurs funèbres militaires à 10 heures au carré d'armes de l'état-major du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, quartier Samba Dièry DIALLO, suivis de la levée de corps et de l'inhumation au cimetière musulman de Yoff.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de ses camarades de la gendarmerie nationale.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !