La réaction du commissaire Bassamba Camara après la nomination du nouveau DGPN, Ousmane Sy

"Le contrôleur général de police Ousmane Sy est nommé directeur général de la police nationale du Sénégal. Toutes mes félicitations au nouveau DGPN,un très grand professionnel,un homme de valeur,de principes,de dignité et d'honneur. Le nouveau directeur général de la police nationale du Sénégal est très ouvert,respectueux et très généreux.On lui souhaite une très longue vie et excellente santé. Qu' Allah swt veille sur lui et lui permette d'accomplir avec beaucoup de succès sa nouvelle mission" a écrit le commissaire Bassmba Camara sur le mur de sa page facebook parcouru par les radars fureteurs de dakarposte.