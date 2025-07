Le Jaraaf en quête d’une 17e Coupe du Sénégal, dimanche

Le Jaraaf de Dakar va tenter, dimanche, face à Génération foot, au stade Léopold Sedar Senghor, de décrocher sa 17e Coupe du Sénégal et réaliser son cinquième doublé Championnat et Coupe nationale.



L’équipe de la Médina a décroché, fin juin, son 13e du titre de champion du Sénégal.



Les protégés de l’entraîneur Malick Daff qui vont représenter le Sénégal en Ligue des champions d’Afrique visent, dimanche, aussi leur cinquième doublé Championnat et Coupe du Sénégal.



Considéré comme le club le plus titré du Sénégal, le Jaraaf n’a pas réalisé cette prouesse depuis 1995 soit 30 ans.



Depuis l’avènement du professionnalisme au Sénégal en 2009, seul l’AS Pikine (2014) et le Casa Sports(2022) l’ont réalisé.



Face aux Grenats, les Médinois vont essayer de rejoindre ce cercle fermé.



Le Jaraaf a accédé en finale en battant sur tapis vert Builders FC (National 1).



L’équipe de la Patte d’oie avait créé la surprise en battant le Jaraaf en demi-finale aux tirs au but.



Mais les champions du Sénégal avaient introduit une réserve sur un joueur de Builders FC pour fraude sur son identité.



Les instances juridiques de la Fédération sénégalaise de football(FSF) ont sanctionné l’équipe de la Patte d’oie en donnant match gagné au Jaraaf.



Le dernier succès du Jaraaf en Coupe du Sénégal remonte à 2023.















































Aps