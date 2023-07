Le Premier Amadou Ba aux Lionnes: « Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l’AfroBasket féminin 2023 »

Chères Lionnes,



C’est avec un immense espoir, beaucoup d’enthousiasme et une grande fierté, que je m’en vais vous remettre, tout à l’heure, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, le drapeau national, symbole de notre souveraineté, dans le cadre de votre participation à l’Afro Basket féminin, prévu du 28 juillet au 5 août 2023 à Kigali, au Rwanda.



Le Rwanda, un pays avec lequel le Sénégal entretient d’étroites relations d’amitié et de fraternité, à l’image des relations d’affection, de respect et d’estime réciproques entre les présidents Paul Kagamé et Macky Sall.



C’est pourquoi, comme presque partout dans le monde, vous y trouverez des compatriotes qui ne ménageront aucun effort pour vous accueillir et vous accompagner, dans le fair play, la sportivité, et bien évidemment, le respect scrupuleux de l’adversaire et des règles du jeu.



Donc, vous ne serez pas seuls.



Mieux, toute la Nation au premier rang de laquelle, le Président de la République Macky Sall, votre premier supporter, sera avec vous par le cœur et par l’esprit. Et ensemble, nous accompagnerons vos prouesses sur les terrains de jeu et nous allons vibrer, de toutes nos forces, pour vous apporter cette plus-value nécessaire à la victoire finale.



Toutefois, ne nous y trompons pas, cette compétition sera très rude. Et cela, dès les matchs de poules qui vous opposeront, dans un même groupe, à des sélections coriaces (le Mali et l’Ouganda) qui se sont bien préparées, et qui mettront tous les atouts de leur côté pour une qualification au second tour.



Mais, je suis convaincu, connaissant vos encadreurs et vos dirigeants, que vous mettrez tout en œuvre pour aller le plus loin possible dans cette compétition et la remporter, quelle que soit, par ailleurs, l’adversité d’en face.



Chères Lionnes du Basket,



L’Afro Basket féminin, vous l’avez remporté 11 fois. On peut donc dire, sur cette base et de façon péremptoire, que vous en avez l’expérience et que vous en maitrisez les subtilités et autres paramètres techniques.



Vos entraineurs et beaucoup parmi vous connaissez suffisamment cette compétition, pour avoir participé à plusieurs campagnes similaires.



Cependant, malgré ces atouts qui sont indéniables et incontestables, le Sénégal peine à reconquérir ce trophée depuis 2015.



Je considère, pour ma part, que cette situation n’est pas due à un déficit de travail ou un manque de motivation. En vérité, se maintenir au sommet, aussi longtemps que nous l’avons fait, n’est pas chose facile. Il y’a aussi que nos adversaires ont appris de nous et se sont préparés en conséquence. Et inversement, nous devons pouvoir tirer tous les enseignements de cette situation pour renforcer nos stratégies de lutte pour la victoire finale. C’est la loi du sport.



Dans ce cadre, je voudrais saluer, ici, la tenue du panel de l’Association nationale de la Presse sportive sur la problématique de « la reconquête du titre continental chez les dames ». Et je tiens à féliciter, très chaleureusement, le Président Abdoulaye Thiam et l’ensemble de ses pairs, pour cette belle et opportune initiative.



Bien évidemment, je partage, avec vous, Monsieur le Président, l’essentiel des conclusions et recommandations issues de cette grande réflexion.

Cependant, aussi pertinentes soient elles, ma conviction est qu’elles ne produiront leur plein effet sans une amélioration sensible de l’écosystème et de l’environnement social du Basket-Ball sénégalais.



La discipline a besoin, aujourd’hui, de quiétude, de sérénité et d’équilibre. Elle a besoin, non d’une division qui ne ferait qu’accentuer ses faiblesses et ses vulnérabilités, mais bien d’une mutualisation de ses forces et de ses compétences pour faire face à ses engagements et assumer ses responsabilités.



Les basketteurs, toutes tendances confondues, et l’Etat, responsable en premier et en dernier ressort du service public du sport, en sont pleinement conscients.



C’est pourquoi, je demande à la nouvelle équipe fédérale, à vous, Monsieur le Président, Babacar Ndiaye, de dérouler un management inclusif, capable de produire de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du Basket-Ball sénégalais.



Dans ce cadre, je vous manifeste mon ouverture ainsi que la disponibilité de tous mes services.



Mesdames et Messieurs,

Chères Lionnes du Basket Ball,

Le Sénégal doit revenir sur le podium et remporter l’Afro Basket féminin 2023. Continuons, donc, à faire preuve de rigueur, de discipline et de force de caractère pour effacer la période infructueuse qui nous sépare de 2015, année de notre dernier sacre.



Nos valeurs cardinales de « jom », de « fitt », de « foula ak fayda » doivent s’exprimer à Kigali.



Nous avons une entière confiance en vos entraineurs, Moustapha Gaye et son équipe, qui sont pétris de compétence et d’expérience. Mais, nous avons, surtout, une confiance absolue en vos talents et votre détermination.



Inspirez-vous de vos valeureuses devancières, Mame Maty Mbengue, Rokhaya Pouye Aya, Khady Diop, Mborika Fall, Kankou Coulibaly pour ne citer que celles-là.



Faites bloc comme une seule personne, de sorte qu’aucune fissure ne se dessine dans nos rangs.



Kigali 2023 doit être l’occasion et le moment de donner au Basket sénégalais un nouveau souffle pour en refaire, comme par le passé, une de nos disciplines phares et parmi les mieux exportables de notre politique sportive.



Mesdames et Messieurs

Chères Lionnes du Basket Ball



Au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, et au nom de tous nos compatriotes, je vous souhaite bonne chance.



Vive l’équipe nationale féminine de Basket Ball !



Vive le Sénégal !



Je vous remercie de votre attention.