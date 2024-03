Le Premier ministre de Diomaye Faye : L'annonce de Birame Souleye

Au plus tard le mercredi, c’est-à-dire au lendemain de la cérémonie de passation de pouvoir au palais, Bassirou Diomaye Faye fera connaître son premier ministre. L’information a été livrée par Birame Soulaye Diop



«Il aura, probablement, d’ici mardi ou mercredi, son premier ministre», a lâché Birame Soulaye Diop sur la Rts. Et le régime sera, dit-il, dans une très grande rationalisation pour pouvoir prendre ne charge les préoccupations des sénégalais.





«En tout cas on va partir sur quelque chose de très fondamental. La réduction du train de vie de l’Etat, la rationalisation des institutions, fondamentalement», dévoile-t-il.























































Igfm