Le Président Bassirou Diomaye Faye a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée Omarienne

Selon des informations fiables en possession de dakarposte, le tout nouveau chef de l'Etat

a effectué la prière de ce Vendredi 26 Avril 2024 à la Grande mosquée Omarienne .



Il nous revient de nos radars fureteurs que le Président Bassirou Diomaye Faye était accompagné d'une restreinte délégation de collaborateurs.



"Pour des raisons de sécurité, ce déplacement du chef de l'Etat a été systématiquement verrouillé" fait savoir une source au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Establishment.



L’imam a saisi cette occasion pour prier encore pour la paix et la prospérité au Sénégal.



Pour rappel, du fait de son statut, le vendredi est un jour où il faut multiplier les bonnes œuvres. Ainsi, il est un jour de prière comme l’atteste ce verset : " ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la Salat du jour du Vendredi, accourez à l’invocation d’Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez ! " (Sourate 62, verset 9)



C’est donc un jour où il faut multiplier les invocations, et les prières.



En effet, la prière du vendredi est une obligation pour les hommes croyants. Un hadith illustre la vive recommandation d’assister à la prière. Le Prophète (salaLlahou alayi wa sallam) a dit " Que ceux qui négligent la prière du Vendredi cessent de le faire, sinon Allah apposera le scellé sur leurs cœurs et ils finiront par être distraits de Sa pensée. " (Rapporté par Mouslim)





Il est conseillé de suivre certaines recommandations pendant la prière du vendredi (salat Joumou’a) : faire les grandes et les petites ablutions, se parfumer, arriver tôt à la mosquée, écouter le sermon jusqu’à la fin et ne pas parler. Le sermon de l’imam remplace deux rak’at de la prière du dohr.



Toutefois, la prière du vendredi à la mosquée n’est pas obligatoire pour les femmes. Le croyant ne doit pas négliger la prière du vendredi s’il n’y a pas de raison valable. Il doit laisser derrière lui tous les divertissements et les tâches quotidiennes et aller à la prière.



Un verset de la Sourate Joumou’a illustre ce point : «"Quand ils entrevoient quelque commerce ou quelque divertissement, ils s’y dispersent et te laissent debout. Dis : "Ce qui est auprès d’Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le Meilleur des pourvoyeurs ". (Sourate 62, verset 11)