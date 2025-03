Le Président de la République Mauritanien reçoit la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, envoyée spéciale du président Bassirou Diomaye Faye

Le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, lundi au Palais présidentiel à Nouakchott, la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mme. Yassine Fall, envoyée spéciale et porteuse d’un message écrit de Son Excellence Monsieur Bassirou Dioumaye Faye, Président de la République sœur du Sénégal.



L’audience s’est déroulée en présence du ministre, directeur de Cabinet du Président de la République, M. Nani Ould Chrougha, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, du conseiller à la Présidence de la République, M. Mahfoudh Ould Brahim, et du directeur général adjoint de la sureté nationale, le commissaire Vadhili Ould Naji.



Ont, également, assisté à l’audience, outre la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le chargé d’affaires de l’ambassade du Sénégal à Nouakchott, M. Diabira Fofana, l’ambassadrice Djeinaba Touré, directrice des affaires juridiques et consulaires au ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal, et le commissaire Abdoul Lay, directeur de la police des frontières sénégalaise.





















































AMI (Mauritanie)