Le Ps et l’Afp dans l’urgence de trouver un candidat : Course contre la montre !

Si les progressistes ont opté pour la prudence en attendant les conclusions de la réunion des leaders de BBY, chez les « Verts de Colobane », la machine a été mise en branle dès le lendemain (mardi) de l’annonce du président Sall. En effet, le secrétariat exécutif national (SEN) est convoqué en urgence, ce jeudi 6 juillet 2023, pour déterminer la position des socialistes.



« Chers camarades. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste vous invite à prendre part à la prochaine réunion du Secrétariat Exécutif National qui se tiendra ce jeudi 06 juillet 2023, à 16 heures précises, à la Maison du Parti, Léopold Sédar Senghor. Cette séance, élargie aux élus nationaux que sont les députés et hauts conseillers territoriaux portera sur la vie du Parti et l'examen de la vie politique nationale », informe le secrétaire permanent du PS dans une note adressée aux membres du SEN.



Même si le porte-parole du Ps, Abdoulaye Wilane soutient que son parti « envisage l’avenir dans Benno », il n’en demeure pas moins qu’un plan de secours sera concocté en sourdine dans les officines de la maison du parti, pour éviter une énième surprise d’un Macky Sall qui semble trouver du plaisir à prendre de court alliés et adversaires.



Appel aux retrouvailles socialistes



Face à l’éventualité d’un choix non-consensuel du leader de BBY, à un peu plus de six mois de la présidentielle du 25 Février 2024, l’option des retrouvailles socialistes est agitée par un ancien responsable banni des rangs : le maire de Dakar Barthélémy Dias. Dans une déclaration faite, ce mercredi 5 juillet 2023, Dias-fils pose les premiers jalons de la réunification des socialistes.



« Je lance un appel à tous les amis de la gauche. La candidature de Khalifa Sall est une candidature de principe, de valeur et d’avenir. Je tends ma main aux socialistes et j’espère que dans quelques jours, on pourra s'asseoir autour d’une table pour discuter de l’avenir du parti et du pays », a-t-il déclaré. Faudrait-il d’abord convaincre Serigne Mbaye Thiam à accepter de se ranger derrière le leader de Taxawu Sénégal.



Prétendant sérieux au fauteuil présidentiel, Serigne Mbaye Thiam, qui compte sur l’appareil politique du Ps pour se hisser au sommet, met une pression assidue sur Aminata Mbengue Ndiaye depuis quelque temps pour redynamiser le parti en perspective de la présidentielle de 2024.



Gackou et Alioune Sarr, éventuel retour des héritiers de Niasse ?



A l’Afp, Moustapha Niasse (il a dépassé l’âge légal d’éligibilité, 75 ans) qui a fini de faire le vide autour de lui en écartant tous les jeunes loups aux dents longues, devra battre le rappel des troupes s’il tient à présenter un candidat hors Benno. En effet, depuis 2012, l’ancien président de l’assemblée nationale s’est séparé de tous les responsables qui ont commis l’outrecuidance d’afficher leur ambition de succéder à Macky Sall.



Le numéro deux du parti, Alioune Sarr, qui a été investi comme candidat par une partie de membres de l’Afp, s’est exposé aux foudres du progressiste en chef. Avant lui, Malick Gackou, qui faisait lui aussi figure de numéro 2, a été évincé pour les mêmes raisons.



Reviendront-ils à la ‘’maison-mère’’ pour porter l’étendard du progressisme ? Moustapha Niasse appréciera sûrement à l’issue du choix du candidat de Benno.