Le bureau de l’Assemblée nationale convoque une réunion d’urgence après le limogeage de SONKO

Deux jours après la décision du chef de l’État, Bassirou Diomaye FAYE, de révoquer le Premier ministre Ousmane SONKO et de procéder à une restructuration de l’exécutif, la tension politique persiste à Dakar.



Face à cette incertitude institutionnelle, le président de l’Assemblée nationale a programmé une rencontre du Bureau de l’institution ce dimanche à 15 heures, d’après les sources rapportées par Dakaractu.



Toujours d’après cette source, cette réunion a lieu alors qu’un certain nombre de députés de la majorité continuent à se rapprocher de l’ex-premier ministre.



Il n’y a eu aucune indication concernant l’agenda de cette rencontre.









































