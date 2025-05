Le conseil académique de l'UADB dissout les amicales, les étudiants décrètent une grève illimitée

Le Conseil académique de l’Université Alioune Diop de Bambey a annoncé ce mardi 13 mai 2025 la dissolution des amicales étudiantes des UFR ECOMIJ, SATIC et SDD, à la suite des mouvements de grève illimitée entamés ces derniers jours.





Cette décision intervient dans un contexte de forte tension entre les autorités universitaires et les étudiants, qui réclament la finalisation du complexe de 1000 lits, ainsi que des améliorations dans la gestion des restaurants universitaires et du service de santé.



Dans un communiqué officiel, l’administration universitaire maintient le calendrier académique, tout en suspendant temporairement les cours dans les UFR concernées par le mouvement.



Par ailleurs, la coordination des étudiants grévistes a demandé aux étudiants de quitter le campus et de rentrer chez eux jusqu’à nouvel ordre, dénonçant l'absence de réponse du ministère de l'Enseignement supérieur.





La situation reste tendue sur le campus, notamment après les récents affrontements entre forces de l’ordre et étudiants, marqués par des jets de pierres et des tirs de grenades lacrymogènes





































Igfm