Le lutteur "Zarco" convoqué par la police Sénégalaise

Les radars fureteurs de dakarposte se sont emparés d’un renseignement entendu à Grand-Yoff. Et de nos recoupements, glanées de sources notamment fiables, il ressort que le lutteur Aldiouma Diallo dit "Zarco" est bel et bien tenu de déférer à une convocation des limiers Sénégalais.



En effet, le chef de file l’écurie de Grand Yoff, accusé d'avoir poignardé son adversaire Nigérian Kabiru Adédira, a été convoqué par la redoutée Division des Investigations Criminelles dont le siège se trouve à la rue Carde.



"Dans une lettre adressée au procureur de la République, Pape Kanté, un citoyen sénégalais, appelle les autorités judiciaires à se saisir d’un fait d’une extrême gravité, survenu récemment en Côte d’Ivoire, impliquant le lutteur sénégalais Zarko" lit-on dans leral.



Les autorités judiciaires ont-elles accédé à la requête? Tout semble l'indiquer.



Déclaré perdant face à son adversaire pour ne pas avoir été présent dans la cage, Zarco n’a vraisemblablement pas apprécié le dénouement de son baptême de feu dans les arts martiaux mixtes. Ainsi, s’en est suivi une altercation dans les vestiaires avec son adversaire nigérien. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on y voit clairement le lutteur de Grand Yoff tenter de poignarder Kabiru Adériran.



Choqué par un tel acte de violence, le combattant nigérien raconte la scène avec l’aide de Mamadou Camara Boucher Ketchup qui jouait le rôle de l’interprète.



“Ça s’est passé après le combat. J’étais entrain de parler du combat avec quelqu’un et quand j’ai prononcé le nom de Zarco, il m’a entendu et ma poignardé. C’est de la violence alors que la violence n’a pas sa place dans le sport (…) J’ai voulu le traîner en justice et la Police était sur place. Mais j’ai décidé de lui pardonner” a-t-il déclaré.

















































