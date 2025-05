Le scandale Zarko : Le promoteur eric Favre explique ce qui s'est passé

«Effectivement Zarco a agressé à coups de ciseaux son adversaire. Le combattant nigérien a été choqué. On est là pour combattre dans une cage avec des gants et pas avec des ciseaux dans les vestiaires. Pour moi, c'était une catastrophe, puisqu'on avait du public, les télés, etc. Donc, on a essayé de contenir ça au mieux pour que la soirée n'en soit pas entachée. Je peux vous garantir une chose, c'est qu'au-delà de ça, je remercie, en tous les cas, le combattant nigérien, que je suis allé voir.



Une fois qu'on l'avait soigné au niveau de ses mains, je suis allé voir son coach avec Ibrahima Faye, pour lui demander comment il voulait qu'on réagisse, parce qu'on avait téléphoné tout de suite à la police et même à l'armée qui étaient là et qui pouvaient emmener Zarco. Et je peux vous garantir que si le combattant nigérien et son coach n'avaient pas fait preuve de bienveillance, de pardon, en disant qu'ils ne voulaient pas en arriver là, parce qu'ils savaient ce qui pouvait arriver à Zarco, à ce moment-là, il serait en prison.



Ils ne souhaitaient ni porter plainte, ni porter préjudice, etc. Mais il fallait nous demander que ce soit quand même sanctionné derrière. Donc c'était la première étape, c'était de voir ce que voulait faire la personne. Et de notre côté, avec Ibrahima, on n'avait pas envie que le sport sénégalais soit entaché par ce comportement irresponsable. Je reste vraiment sur le plan sportif. Je trouve dommage pour Zarco qui, au demeurant, n'avait aucune raison de faire ce genre d'acte puisque c'est lui qui a abandonné le combat. Je trouve cela vraiment regrettable.»













































