Le tour d'Europe des incendies en pleine vague de fortes chaleurs

En proie a une vague de fortes chaleurs, le bassin méditerranéen a connu ce lundi son lot d'incendies.



En Grèce, les vents violents entravent le travail des pompiers, qui ont dû intervenir sur plusieurs fronts au sud, à l'est et à l'ouest d'Athènes.



A environ 80 km à l'ouest de la capitale grecque, 1 200 enfants ont été évacués de colonies de vacances menacées par le feu près de la station balnéaire de Loutraki, à proximité de l'isthme de Corinthe, a annoncé le maire, Giorgos Gkionis.



A près de 50 km à l'est d'Athènes, à Kouvaras, un autre incendie faisait rage depuis le milieu de la journée. Porté par des vents intenses, il s'est propagé dans jusqu'à Anavyssos, à 40 km au sud-est de la capitale dans la région densément peuplée de l'Attique.



"C'est un incendie difficile, les vents sont très forts allant jusqu'à 7 Beaufort (50 à 60km/h)", a signalé le porte-parole des sapeurs pompiers, Yannis Artopios.



Un homme soupçonné d'avoir déclenché cet incendie a été arrêté par la police, a-t-il par ailleurs annoncé.



"La police a procédé à l'arrestation d'un étranger qui serait à l'origine de l'incendie de Kouvaras", a-t-il précisé lors d'un point presse, sans préciser sa nationalité.



Dix bombardiers d'eau, six hélicoptères et 210 pompiers, dont 31 Roumains, sont mobilisés sur les deux fronts de ce feu, selon Yannis Artopios.



Comme une partie de l'Europe, la Grèce a été frappée ce week-end par sa première canicule de l'année avec une pointe de 44,2°C dans la région de Thèbes (centre), selon l'Observatoire national d'Athènes.



L'Espagne suffoque aussi de nouveau depuis ce lundi avec des températures qui ont parfois dépassé les 44 degrés "anormalement hautes" pour la saison, a observé l'agence météorologique nationale (Aemet).



Aux Canaries, l'incendie en cours évolue favorablement sur l'île de La Palmabien qu'il y ait plusieurs fronts actifs. Environ 4 000 hectares ont déjà été brûlés et une vingtaine de bâtiments ont été détruits. La plupart des 4 000 personnes évacuées ont déjà regagné leur domicile.



Le risque d'incendie demeure "très élevé" ou "extrême" dans la majeure partie de l'Espagne, a averti le ministère de l'Intérieur lundi.



En 2022, près de 500 incendies ont dévoré plus de 300 000 hectares en Espagne, un record en Europe, selon le système européen d'information sur les feux de forêt.



De son côté, l'Italie a connu un lundi caniculaire avec des températures atteignant 43°C en Sicile mais le pic de chaleur est attendu ce mardi en Sardaigne où le mercure pourrait frôler les 48°C.



Malgré un air de feu saturé d'humidité, de nombreux touristes ont visité comme chaque jour les sites antiques de la capitale, du Colisée au Panthéon, quitte à faire une heure de queue, protégés par une ombrelle, une casquette, une bouteille d'eau à la main.



En Sicile, la police enquête sur l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dimanche soir à l'aéroport de Catane. Les autorités ont suspendu tous les vols jusqu'à mercredi prochain.