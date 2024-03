Le tout premier message de Macron au Président Diomaye Faye

«Félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme Président de la République du Sénégal», a fait publier Emmanuel Macron ce lundi via ses plateformes numériques. Le président français a adressé au successeur de Macky Sall, ses vœux de réussite. «Et je me réjouis de travailler avec lui», a-t-il ajouté. il y a même joint un message en wolof : "Maa ngi ndokeel Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci palam njiitu reewum Senegaal. Di ko ñaanal ndam ci sumb bi. Am mbegte lool liggey ak moom."