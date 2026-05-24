Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h

Quarante-huit heures après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye, le climat politique demeure très tendu à Dakar.



​Dans un contexte d’incertitude institutionnelle, le président de l’Assemblée nationale a convoqué le Bureau de l’institution pour une réunion d’urgence ce dimanche à 15h.



​Cette convocation intervient alors que tous les regards sont braqués sur les députés de la majorité, dont une partie importante reste proche de l’ancien chef du gouvernement.



​Si l’ordre du jour officiel de cette réunion n’a pas été communiqué, les spéculations vont bon train : s’agit-il de préparer un retour rapide de l’ancien Premier ministre à l’Assemblée nationale ?





































































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