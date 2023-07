Les maires du département de Kolda, soutiennent la candidature de Mame Boye Diao

La candidature de Mame Boye Diao, directeur de la Caisse des dépôts et consignations, se veut sérieuse. En tout cas, le maire de la ville de Kolda reçoit des soutiens un peu partout, pour sa candidature en vue de la présidentielle de 2024.



Hier, souligne "Le Témoin", ce sont les maires du département de Kolda qui se sont réunis pour porter sa candidature. Le maire de Tankanto Escale, Boune Omar Dia, soutient que Mame Boye est l’homme idéal pour un Sénégal émergent. « Nous sommes prêts. Au moment où les partis et coalitions choisissent leurs candidats à l’élection présidentielle, je voudrais, Sénégalaises, Sénégalais d’ici et d’ailleurs, vous demander à tous, sans distinction d’opinions, d’avoir une pensée pour le DG de la CDC, le Maire Mame Boye Diao », a déclare l’édile de Tankanto Escale, M. Dia.



Il soutient que Mame Boye Diao incarne la compétence, la rigueur, la générosité, l’humanisme. Mieux, dit-il, il est porteur d’espoir. Selon lui, le Sénégal a aujourd’hui besoin de retrouver la joie et la paix, de rassembler ses fils et filles. « Parmi ses dignes fils capables de le faire, Mame Boye Diao en est un. Quand le peuple a besoin d’un nouveau souffle, on n’a pas le droit de se dérober », a-t-il lancé. Avant de conclure : « Que Mame Boye Diao se soumette au choix des Sénégalais, les seuls habilités à choisir ».