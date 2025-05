Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 21 Mai 2025

AU TITRES DES MESURES INDIVIDUELLES,

le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère des Finances et du Budget :



- Monsieur Abdou Karim SOCK, Planificateur, matricule n°616 020/M, est nommé Directeur du Contrôle budgétaire, en remplacement de Monsieur Bakar FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



- Monsieur El Hadji Amadou COULIBALY, Administrateur civil principal, matricule n°603 929/G, est nommé Directeur du Matériel et du Transit administratif, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane FALL appelé à d’autres fonctions ;



- Madame Stéphanie Ange Pélagie DIOUF, Administrateur civil, matricule de solde n°661 349/G est nommée Directeur des Pensions, en remplacement de Monsieur Abou AW appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Abou AW, Conseiller en Planification, matricule n°516 574/H, est nommé Directeur de la Solde, en remplacement de Madame Stéphanie Ange Pélagie DIOUF, appelée à d’autres fonctions.



Au titre du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture :



- Monsieur Hugues Diaz, Conseiller aux affaires culturelles, matricule n° 515165/I, est

nommé Directeur des Arts, en remplacement de Madame Khoudia Diagne ;



- Monsieur Ibrahima Barry, titulaire d’un Master en développement, Spécialité Gestion

des Industries culturelles, matricule n° 662022/B est nommé Secrétaire général du Grand-Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, en remplacement de Madame Fatou Gueye Sidibé Diallo ;



- Madame Oumy Diakhaté, Professeure de lettres, matricule n° 610 904/H est nommée

Directrice générale de la Compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, en remplacement de Monsieur Ousmane Barro Dione.