Ligue des Champions ou Ballon d'Or : Mbappé a tranché

Vous savez, le Ballon d’Or est une récompense individuelle, personnelle. Moi, j’ai toujours dit que jouer pour le Real Madrid serait la chose la plus importante de ma carrière. Donc gagner une Ligue des Champions avec le Real Madrid, gagner une Ligue des Champions avec le meilleur club du monde, faire partie de l’histoire du meilleur club du monde, il n’y a rien de plus important. Et en gagnant la C1, tu as plus de chances de gagner le Ballon d’Or, a souligné l'ancien Parisien. Donc je prends la C1, sans hésiter", a déclaré l'attaquant du Real Madrid.



Pour rappel, Mbappé (26 ans) a joué 12 matchs et marqué 7 buts en Ligue des Champions cette saison.















































Igfm