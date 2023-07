Louga: 23 personnes tuées dans un accident de la route

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 26 Juillet 2023 à 10:57

La série noire se poursuit sur les routes au Sénégal. Au moins 23 personnes ont été tuées et 30 autres blessées lorsqu’un bus de transport en commun s’est renversé ce mercredi vers 6H dans la région de Louga. Ce drame survient quelques mois après un accident de la route qui avait fait plus de 20 morts sur cette même route. La cause de l’accident n’est pas encore connue. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. Nous y reviendrons.