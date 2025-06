Lutte : Fils de tigre perd son premier combat

Emporté par l’euphorie de son premier combat, le jeune lutteur a privilégié la bagarre, délaissant la prudence nécessaire face à un adversaire aguerri. Une erreur qui lui a coûté cher : pris au dépourvu sur une action mal maîtrisée, il s’est incliné, offrant ainsi la victoire à Boy Ka.



Pourtant, lors du traditionnel « tous », Fils de Tigre avait enthousiasmé le public en rappelant, par ses pas, le style de son illustre père. Mais une fois sur l’enceinte, son inexpérience a pesé lourd. Celui qui ambitionne de perpétuer le legs de Tapha Guèye découvre ainsi, dans la douleur, les dures réalités de la lutte sénégalaise.



Fort de son parcours académique — un BTS en Gestion des transports et logistique associée, ainsi qu'un autre en Management du développement commercial obtenu en France — Fils de Tigre devra désormais compter sur l'expertise et les conseils de son père pour rebondir et redonner espoir à ses supporters.













































































































