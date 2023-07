M. le Président Macky, Barak allahu fiik, Merci d'avoir donné au Sénégal la fierté qu'il mérite !

Pour paraphraser l'autre, le Sénégal s’est réveillé la mine joviale et l’âme en paix. Son président, l'un des best de tous les temps, Macky Sall, a soulagé lundi 3 Juillet 2023, les Sénégalais d’un grand poids traîné dernièrement, avec son lot de nervosité (pour certains contempteurs) et de tensions latentes: la page du livre polémique de la troisième candidature est définitivement fermée.



Quelques jours après, le pouls du peuple est normal, ou presque, après l’annonce tant attendue du chef de l’Etat.



Personnellement, et à l'image de beaucoup de Sénégalais pour ne pas dire de la quasi totalité, je ne m'attendais pas, du tout alors à cette phrase: "Ma décision est de ne pas être candidat à l’élection présidentielle, même si la Constitution m’en donne le droit". Dieu m'est témoin: j'étais abasourdi. Mais, votre décision que je respecte est sage et responsable. Vous vous êtes offert sous le ciel étoilé de Dakar votre part d'histoire, par un départ inédit, sans appréhender aucun reproche, qui restera ad vitam æternam gravé dans les annales politiques sous nos cieux.



M. le Président,



Merci d'avoir évité un passage en force aux conséquences lourdes pour le Sénégal. Notre pays, j'allais dire l'Afrique peut s'enorgueillir d'avoir un digne fils qui se nomme Elhaj Macky Sall.



Du fond du cœur, j'ai des mots à dire, mais pour vous remercier. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, je veux juste vous remercier pour votre aide précieuse.





J'ai eu la baraka, disons la veine de vous côtoyer, de figurer dans le noyau de votre "garde rapprochée" mais, la connaissance que vous avez partagé avec nous et l’apprentissage que vous avez apporté ne pourraient pas se comparer avec n’importe quoi. Vous êtes un vrai et passionnant leader. Merci pour tout.



Je garde de vous l'image de votre abnégation, cette capacité rare d’adaptation...





Face aux épreuves de ce monde futile et périssable et grâce à vos conseils, j'ai pu avoir une capacité de résistance inépuisable.





Vous nous disiez constamment qu'une carrière n’est pas un long fleuve tranquille. Je m'en suis rendu compte à force de vous fréquenter.



En tous les cas, tout au long de ma carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi , véridique, intelligent, mais surtout pieux que vous. C'était un plaisir de travailler avec vous et je garde de nombreux souvenirs agréables. "Gorée, jomm, fitt, doylou, deuguou " vous l'êtes et je peux jurer, la main sur le coeur, vous le resterez.



À cheval sur vos principes, vous savez, discret comme pas deux, travailler en équipe et vous êtes capable d’écouter vos collaborateurs pendant plusieurs tours d'horloge, d’apporter votre vision, et d’accepter de faire des choix qui seront bénéfiques au collectif plutôt qu’à soi-même. Votre renonciation à briguer un autre mandat en dit long.



Il est difficile de dire au revoir à un collaborateur , doté machallah de plusieurs cordes à son arc , de surcroit Président de la République, devenu au fil du temps, plus qu'un ami. Il sera très difficile de combler le vide que vous laisserez derrière vous.





Je n'aurais jamais imaginé devoir vous dire au revoir un jour comme celui-ci. Merci pour tout et pour nos merveilleux souvenirs de travail ensemble !



Votre départ de ce poste est un douloureux rappel que les bonnes choses ont une fin.



Mention spéciale à votre épouse, la "mère de la Nation".



Marième Faye Sall, pour ne pas la nommer, a sacrifié autant de prétentions égoïstes au bénéfice des commodités conjugales, à un moment où elle ignorait tout encore de ce que la providence réservait au père de ses trois enfants, celui à qui elle a librement choisi de confier les clés de son cœur, pour le meilleur et pour la vie !



Diarama, à cette personnalité singulière à qui il n’est pas difficile d’appliquer le statut de " grande dame ".



De cette grâce féminine, il se dégage un mélange de mystère et d’attractivité magnétique qui rappellent étrangement la délicatesse sculpturale qui caractérise la " Grande Royale ", cette héroïne si passionnément décrite par Cheikh Hamidou Kâne dans son roman " L’aventure ambiguë ".



Promue à la plus haute marche de la République consacrée à la femme, cette sénégalaise bon teint a su garder froidement la tête sur les épaules et ne cesse de développer les réflexes comportementaux les plus attendus chez une femme au foyer.



Ceux qui la connaissent de longue date s'accordent sur une chose: elle a la discrétion et le sens de la retenue chevillés à l’âme.

Quand on est l’épouse d’un homme politique comme Macky Sall, à qui bien des adversaires se faisaient un point d’honneur d’asséner des coups au bas de la ceinture, on finit forcément par craquer et par se dévoiler si on n’a pas le mental de Marième Faye Sall, cette épouse pas vraiment comme les autres.





Bref, Marième est d’une générosité alerte (je peux en témoigner) et ne veut guère prendre le soin de se perdre en calculs d’épicier lorsqu’arrive le moment de voler au secours de ses semblables qui s’inclinent de désespoir et de privations à la lisière des rigueurs de la vie. Il y a très peu que son époux a été porté à la tête de l’Etat sénégalais, mais elle n’a pas perdu de temps pour prouver à la face des sénégalais à quel point cette réputation de femme altruiste cadre à merveille avec son nouveau statut de première dame. Pour Marième Faye, exister comme première dame dans un pays comme le Sénégal, c’est comme assumer un service sacerdotal consistant à écrire au quotidien des comptes de faits, c’est-à-dire être permanemment en instance de veille à la droite du peuple pour recueillir ses doutes, ses détresses et ses aspirations secrètes.





Voilà donc en quelques fugaces ports et traits Marième Faye Sall, cette discrétion faite femme. Peu importe si vous ne saisissez pas, par ces mots, l’essence de ce personnage qui vient pour la première fois d’incarner la vraie femme sénégalaise, sous toutes ses mesures, au cœur de l’avenue Roume. Car , le plus important chez les femmes de sa trempe est fait pour échapper aux limites classiques d’une simple description.





M. le Président,



Espérant que nous retenons cette amitié même après vous êtes passé aux autres choses.



Merci d' être mon mentor, confident et un vrai ami. Vous allez toujours rester dans mon cœur.



Serigne Mouhamadou Fadl Mbacké ibn Serigne Mahmadane Marema Dame MBACKÉ plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké transitaire