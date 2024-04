MOUVEMENT D’HUMEUR À DAKAR DEM DIKK | MALICK NDIAYE PROMET D’OUVRIR UNE ENQUÊTE

Un mouvement de grève a éclaté à la société nationale de transport, Dakar Dem Dikk, poussant le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, à se rendre sur place pour évaluer la situation.



Malick Ndiaye a tenu à rassurer les travailleurs en leur assurant que leurs préoccupations sont prises en compte qu’une enquête sera ouverte pour savoir ce qui se passe réellement.



« Le plus important est de vous dire que nous avons entendu vos réclamations. Nous sommes au courant de tout et sommes en train de solutionner les problèmes. » a rassuré le ministre aux syndicalistes.



Malick Ndiaye a également souligné que les problèmes soulevés par les travailleurs de Dakar Dem Dikk ne sont pas un cas isolé, mais concernent plusieurs secteurs publics et parapublics.



Le ministre a promis une prise en charge immédiate de la situation à Dakar Dem Dikk : « Nous avons pris les choses en main et nous allons rencontrer le directeur et le nécessaire sera fait. » Il a cependant demandé aux travailleurs de reprendre le travail pour permettre aux Sénégalais de vaquer à leurs occupations.



Après le départ du ministre, les responsables syndicaux se sont réunis pour délibérer sur la réponse à apporter à la requête du ministre. La situation reste donc tendue, mais des mesures semblent être prises pour résoudre les problèmes à Dakar Dem Dikk.









































































Rts