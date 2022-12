Macky Sall réunit l’état-major de BBY ce vendre

Que prépare le chef de l'État ?



Alors que les spéculations vont bon train sur ses réelles intentions pour la présidentielle de 2024, le Président de la République réunit ce vendredi tous les partis de la coalition Benno Bok Yakaar, le temps d’un séminaire au King Fahd. Ce rendez-vous était attendu depuis longtemps dans les rangs de la majorité, notamment après les derniers résultats mitigés enregistrés lors des élections locales et législatives.



À un peu plus d’un an de la prochaine présidentielle, ce rendez-vous est pour Macky Sall l’occasion de resserrer les rangs et de réaffirmer son leadership au sein d’une coalition où quelques dissensions se font jour autour de la question du troisième mandat.



































