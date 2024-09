Déférés au parquet, le patron de LOCAFRIQUE, Khadim Ba et le DG de CORIS BANK, Ibrhima Mar Fall, risquent gros

Ce sont nos confrères de seneweb, qui ont eu l'exclusivement de leur déferrement au parquet de Dakar , mais dakarposte tient de ses radars fureteurs que le patron de Locafroque, Khadim Ba et le Dg de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall, "risquent gros".



Nous avons appris que leur différend avec la Douane expose les deux collaborateurs (Khadim Fall et Ibrahima Mar Fall) à un placement sous mandat de dépôt. En u mot, le tandem risque d'être écroué en prison.



Senenews fait savoir que dans cette affaire, la Douane,qui poursuit Khadim Ba pour ...215 milliards f cfa, reproche à la banque d’avoir réglé plusieurs cargaisons de pétrole brut sans qu’aucune trace des livraisons ne soit trouvée sur le territoire sénégalais.



Par exemple, un versement de 20,9 milliards de FCFA a été effectué pour le compte de Dermond Oil, avec le navire tanker MT Central, mais Coris Bank International n’a pas été en mesure de fournir les documents prouvant la livraison.



Il a été aussi rapporté que la présidente du conseil d’administration de la banque s’est rendue à Dakar à bord d’un jet privé pour tenter de sortir l’institution de cette impasse avec les autorités douanières. La Banque centrale suit également de près ce dossier.



L’Admnistration Douanière reproche à l’homme d’affaires Khadim Ba le délit de réglementation des changes.