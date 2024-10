La chanteuse franco-sénégalaise de jazz-blues Ndeye Khady Mboup se lance dans le 7e Art avec la nouvelle série "Échec et Mat"

Ndeye khady MBOUP est une artiste Pluridisciplinaire .Très jeune elle a été bercée par la musique grâce à son père la légende feu Pape Mboup "NGewel".

Née en France et y ayant grandi Ndèye ne pouvait pas échapper à la musique et s'est vite retrouvée dans le registre Jazz, Reggae et Soul.

Participant à plusieurs manifestations et événements elle remporte le tremplin Blues des Rendez-vous de Lerdre en 2013 en 2017. Forte de ses succès et convaincue de son talent elle monte son trio acoustique (guitare Contrebasse) le Ndeye trio avec lequel elle se produit (hôtels restaurant festivals ...).

Ndeye Khady est aussi dans le monde de la mode en tant que mannequin et défile régulièrement pour les grandes marques en Europe (mannequinât , mode, et modele photo..).

Si silhouette ne laisse personne indifférente, taillée dans un corps d'ébène et décrivant une africanité, Ndeye Khady attire au premier coup d'œil.

Avec la musique et la mode, Ndeye ajoute le 7e Art à son arc avec succès dans son premier grand rôle de journaliste dans la nouvelle série franco sénégalaise "Échec et Mat"











