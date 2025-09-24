Dakarposte.com - Le site des scoops
Madiambal Diagne activement recherché, sa femme arrêtée, la maison du greffier viré fouillée

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 25 Septembre 2025 à 11:31 modifié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 12:32

L’ex greffier, viré pour avoir ouvert frauduleusement des scellés entre autres incartades, reconverti journaliste, cité dans un scandale de plusieurs milliards de nos francs, est activement recherché. En effet, Madiambal Diagne, puisqu’il s’agit de lui, qui devait déférer ce mercredi à une convocation de la DIC, a organisé sa disparition. Sa dame est entre les mains de la police. Révélations exclusives de SOLO QUOTIDIEN!


Madiambal Diagne, force est de le reconnaitre, a commis ce qu’on peut appeler, sans risque d’être démenti, un crime en col blanc. Qui, pour la gouverne de nos lecteurs, et autres incultes, est une catégorie de criminalité financière introduite par Edwin Sutherland en 1939 dans la langue anglaise (white-collar crime), qu’il définit comme un crime commis par une personne respectable et de haut rang social dans le cadre de sa fonction.
Pourquoi ce greffier de son état, viré du parquet pour avoir délibérément et frauduleusement ouvert des scellés de Dame Justice, cité dans un esclandre à coup de milliards de nos sous, s’est évaporé ?
Convenons-en, s’il était blanc comme neige, comme il l’a de tous temps, ressassé telle une litanie sur des plateaux de télés, la jugeote, c’est-à-dire le bon sens recommande qu’il défère à la convocation des enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles au lieu de filer à l’anglaise.
En effet, Madiambal Diagne, qui a reçu une convocation en bonne et due forme de la police après avoir tenté de s’éclipser via un vol d’Air Sénégal pour se rendre au pays de Marianne, s’est tout simplement… enfui laissant sa dame, la maman de sa progéniture, à la merci de Dame Justice.

Figurez-vous que des éléments de la Division des Investigations Criminelles, munis de mandat et, bien évidemment sur instruction de la tutelle, se sont rendus hier à cité Biagui, chez Madiambal Diagne aux fins de le cueillir.

L’horloge affichait 17 heures passée lorsqu’ils ont débarqués sur la paisible ruelle où crèche « Diagne Family » à un jet de pierre du « Virage Yoff ».
Sur place, les flics, sous la coupe du discret commissaire Sène, ont trouvé un vigile, qui nettoie juste à l’entrée de la niche, la rutilante Land Cruiser, dernier cri, au ton de lait, appartenant au patron d’ « Avenir Communications ». Après les présentations, le tandem de limiers, sur leur 31, s’est vite introduit dans la villa. Pendant ce temps, d’autres flics, installés dans des voitures banalisées, sont aux aguets.
Peu de temps après, le tandem de policiers sort de la maison en compagnie de la dame des pensées de Madiambal.
Habillée d’une tenue traditionnelle bleue et d’un châle laiteux, portant un masque chirurgical immaculé, certainement pour passer inaperçu, elle est installée, à la vitesse de l’éclair, dans une des caisses de la police. L’arrestation de l’épouse de Diagne s’est déroulée sans résistance particulière.

Mais, les limiers, qui ont, entre-temps, reçus des instructions , s’introduisent de nouveau dans la niche de Madiambal. La maison est farfouillée de fond en comble pendant presque une demi- heure. Aucune trace du publiciste de renom.
C’est ainsi que les éléments de la DIC ont « fait mouvement » vers leur siège à la rue Carde. Et, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, c’est-à-dire tard dans la soirée du mercredi 24 septembre 2025, Madiambal Diagne reste introuvable.


Le gars, cité dans un nébuleux scandale, n’a pour le moment pas commis le moindre faux pas qui permettrait à la police judiciaire de remonter jusqu’à sa planque. Son téléphone portable éteint, les radios du réseau et du GPS désactivées, ce qui a rend difficile la localisation en temps réel de l’appareil.
Aux dernières nouvelles, aucun contact, notamment, n’a été détecté avec ses proches : ni avec ses enfants, ni avec la maman de sa progéniture, ni surtout avec les membres, identifiés de son entourage criminel, susceptibles de lui venir en aide.
N’empêche, les limiers sont à ses trousses.

Sa femme, M.B. Diaby, entre les mains de la Dic, a été finalement placée en garde à vue.
Elle a dormi dans un commissariat de police de place.
Affaire à suivre…



Solo Quotidien

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Mecque- Sadio Mané accomplit son Hajj (VIDÉO)

Annoncée morte, la surprenante réaction de Coumba Gawlo Seck (VIDÉO)

PARIS- Retour en images sur le concert à guichets fermés d’Amadeus, samedi 31 mai, au Cabaret Sauvage

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
