Magal de Darou Khoudoss : le Khalife appelle les autorités à cultiver l’oubli

Le Magal de Darou Khoudoss, qui commémore le rappel à Dieu du fondateur du mouridisme, a eu lieu le mardi 15 juillet dans la ville sainte de Touba. À travers le ministre Moustapha Ndjeck Sarré, le Khalife a prodigué des conseils aux nouvelles autorités, les invitant à avoir confiance en Dieu et à être au-dessus de la mêlée.



Le Khalife a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le gouvernement pour leur soutien lors de cet événement important pour la communauté mouride. Il a terminé son discours en formulant des prières pour la réussite de la mission du Président et du Premier ministre.



En réponse, le ministre Moustapha Ndjeck Sarré a transmis les salutations et les remerciements du président de la République et du gouvernement au Khalife. Il a souligné l’importance que les autorités accordent à cet événement et a salué la posture du Khalife Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké à la tête de la famille. Il a également sollicité des prières pour la paix et la prospérité de la nation.













































Le Soleil