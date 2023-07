Mamadou Lamine DIALLO : «Macky veut avoir son Medvedev ou son double bouton»

Le leader de Tekki a éventé le «deal» de la renonciation de Macky. Mamadou Lamine Diallo a déclaré, hier, lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur Walf tv que Macky a renoncé pour préparer Medvedev ou double bouton.



Mamadou Lamine Diallo revient à la charge. Dans une déclaration en direct sur Walf tv, hier, le candidat de la coalition Tekki affirme que Macky Sall, malgré sa renonciation, n’a pas dit son dernier mot. «Il n’a pas lâché prise. Il veut avoir son Medvedev ou un double bouton comme Boun Abdallah Dionne qui a toujours réclamé cela», dit-il avant de s’attaquer à Amadou Bâ, pressenti comme candidat de Bby. «Amadou Bâ est responsable de la bombe foncière qui prévaut au Sénégal et vous voulez qu’il nous dirige. Il disait que son ambition c’était d’être un élève du Fmi. Comment cette personne va diriger le Sénégal. Une personne qui a une ambition d’être un élève du Fmi ne peut pas nous diriger. Et il a des aspirations d’un dictateur parce qu’il avait l’ambition de conduire Macky jusqu’en 2035. Il était en phase pour une 3e candidature de Macky», raille Diallo Tekki, ajoutant que d’autres s’agitent pour être des «doubles boutons»entre eux. «C’est peine perdue parce qu’il y aura une alternative. Ils sont finis parce que le pouvoir va revenir au peuple et aux jeunes», souligne le candidat à la présidentielle 2024, qui dit proposer dans son programme, la mise en place d’un ministère des Domaines qui sera séparé des Impôts.



Sur un tout autre registre, il a lancé un appel au président Ouattara pour la libération du député Birame Soulèye Diop. «Au nom des députés de l’opposition, j’en ai l’autorité morale. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a présenté ses excuses. Lui-même dit que ses propos ont dépassé sa pensée. Je demande au président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d’Ivoire de bien vouloir pardonner notre collègue parlementaire. Je le lui demande solennellement au nom de l’Assemblée nationale parce que sa place n’est pas en prison», lance Diallo Tekki. Il ajoute : «C’est un député consciencieux qui travaille et qui aime son pays, sa mairie de Thiès. Il est arrivé ce qui est arrivé, il le regrette et tous les députés du Sénégal le regrettent, la population sénégalaise le regrette. Président Ouatara nous vous demandons de bien vouloir nous aider pour la libération du président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi».



















Magib GAYE