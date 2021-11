Mame Boye Diao : « Je suis prêt à vaincre tous les obstacles pour le bien des Koldois qui ont la liberté de délibérer sur le choix de leur homme… »

Un engagement teinté de vision et de patriotisme! C’est ce qui doit être compris en écoutant le directeur des Domaines, Mame Boye Diao, toujours en phase avec l’intérêt des populations de Kolda qui a laissé parler son cœur : « Une double conviction a déterminé mon engagement politique ».



En effet, l’homme politique de Kolda ne compte pas baisser les bras, même si son mentor, le président Macky Sall, a choisi le directeur général de la Poste, Bibi Baldé et le ministre de l’agriculture, Moussa Baldé, respectivement têtes de liste de Benno Bokk Yakaar au niveau communal et départemental.



Pas loin du discours d’un fils amoureux de son terroir, le directeur des domaines estime que son engagement pour sa ville est au dessus de tout : « J’ai Kolda, et c’est là le second versant de ma conviction, chevillé au corps. J’ai une passion obsessionnelle pour cette ville, sa jeunesse, sa population... »



Ainsi, Mame Boye Diao reconnaît en lui, un devoir premier et ultime qui est de s'engager pour un mieux-être de cette localité en lui donnant une triple attractivité sociale, économique et culturelle. « Mon but est de faire de Kolda un endroit où il fait bon vivre. »



En réalité, Mame Boye Diao estime que le développement ne suppose pas simplement être utile aux populations à travers un appareil partisan, mais la vision pour Kolda, dépasse ces considérations.



Il le manifestera d’ailleurs, en ces mots : « Il aurait été plus facile et moins prenant de se complaire dans des positions et s’inscrire dans des logiques feutrées, mais les raisons d’agir dépassent les calculs partisans d’appareil », considère le directeur des domaines sans oublier de rappeler que pour le bien de Kolda, aucun obstacle n’est insurmontable pour le bien de ces populations qui ont la liberté de délibérer sur leur choix, leur destin et leur homme...



















dakaractu