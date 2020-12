Marché HLM : Échauffourées entre policiers et ambulants

Des pneus brûlés et des rues recouvertes de pierres. C’était le décor, hier, au marché HLM, à la suite des échauffourées entre les ambulants et les forces de l’ordre. Mais, rapporte L’AS, il y a eu des échanges de coups de grenades lacrymogènes et de jets de pierres.



Les tabliers qui bordent les rues du marché depuis une dizaine d’années s’opposent à la volonté du maire, Pape Seck, de les déguerpir des lieux. Ils pensent que le nettoiement de grande envergure du marché initié par la mairie n’est qu’un prétexte pour les chasser des lieux.

Les tabliers soupçonnent le maire, de mèche avec les commerçants grossistes, de vouloir transformer la devanture du marché en parking payant pour les automobilistes. Mais, malgré l’intervention de la police, les râleurs ne sont pas prêts de quitter les lieux.