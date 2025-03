Marine Le Pen va faire appel de sa condamnation

"Nous allons faire appel", annonce l'avocat de Marine Le Pen, Me Rodolphe Bosselut.



"Il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire", a toutefois précisé l'avocat, dénonçant un "cercle vicieux".



Marine Le Pen reste "combative", a assuré quelques minutes plus tôt devant les journalistes Laurent Jacobelli, député RN et porte-parole du parti.