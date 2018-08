Matar Cissé – Un DG modèle, un Talibé Cheikh accompli…

Douanier de profession, Inspecteur général d’Etat et actuellement Directeur général de la Senelec, Matar Cissé est un homme de son temps. C’est un cadre supérieur réputé très compétent et qui est capable de diriger n’importe quelle société tout autant qu’il peut être membre de tout gouvernement. C’est ainsi que depuis qu’il est à la tête de la société nationale d’électricité, celle-ci est devenue plus performante pour le plus grand plaisir des usagers qui ne connaissent plus de délestages. Mais Matar Cissé est aussi présenté comme un homme modeste, très pieux qui préfère, grand talibé Tidjane qui préfère passer ses week-ends à Tivaouane plutôt qu’à Saly. Novice en politique, il a été pourtant le tombeur d’Oumar Sarr dans son fief de Dagana alors qu’il venait juste de faire sa rentrée politique. Une valeur sûre qui affirme être sans ambition, sauf à réélire le président de la République et l’aider à réaliser le PSE et atteindre l’émergence.