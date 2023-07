Mbour: Un Guinéen tombe avec 51 millions F Cfa en faux billets

Le commissariat central de Mbour a réalisé un nouveau coup de filet avec le démantèlement d'un trafic de faux billets. Selon les informations exclusives de Seneweb, un ressortissant Guinéen a été arrêté avec des billets noirs en dollars d'une contrevaleur de 51 millions F Cfa. Déféré, S.Sidibé a été placé sous mandat de dépôt. Détails !



Un ressortissant Guinéen impliqué dans un réseau de faux-monnayage a été pris en flagrant délit. S.Sidibé est tombé avec des billets noirs d'une valeur de 51 millions F Cfa, dans les filets des éléments du commissariat central de Mbour.



Tout est parti d’une plainte déposée contre ce faux-monnayeur pour une affaire d'escroquerie. Le plaignant a déclaré aux enquêteurs que S.Sidibé avait sollicité son aide pour trouver un atelier en lui proposant en échange 1 960 000 F Cfa.



B.Mboup a compris tardivement qu'il a reçu de faux billets de la part du ressortissant Guinéen.



51 millions F Cfa en faux billets saisis par la police



L'enquête ouverte a permis aux limiers de mettre la main sur S.Sidibé. La perquisition de son domicile, situé à Grand Mbour, s'est révélée fructueuse.



Selon les informations exclusives de Seneweb, les policiers y ont saisi des billets noirs au nombre de 850 en coupure de cent dollars, du sable et une bouteille remplie de liquide noir.



Interrogé sur procès-verbal, le ressortissant Guinéen a fini par reconnaître les faits. S.Sidibé a confié qu'il a exporté les billets noirs lors de son dernier voyage dans son pays natal. Les policiers de Mbour ont saisi de billets noirs en dollars estimés à 51 millions F Cfa



Déféré au tribunal de grande instance de Mbour pour escroquerie et détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal, S.Sidibé a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Ce menuisier de nationalité guinéenne dort actuellement à la maison d’arrêt et de correction de la Petite-côte depuis quelques jours.





















































seneweb