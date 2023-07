Mbour : le maçon s’invite dans le lit d’un couple, caresse la femme et demande au mari de…

Quel culot ! Un maçon nommé Mamadou Bâ, domicilié à Nguékhokh, s’est introduit nuitamment dans la chambre d’un couple en défonçant la fenêtre. Il s’invite dans le lit du couple où il ne trouve que la femme dont le mari, Ablaye Camara, dormait dans une pièce à côté, dans les bras de sa deuxième épouse.



Croyant que son époux l’avait rejointe au milieu de la nuit (c’était vers 3 heures), la dame se laisse faire. Mais au bout de quelques caresses, elle se rend compte qu’il ne s’agissait pas de son homme. Elle allume la lumière et tombe sur Mamadou Camara.



Avant de placer un mot, le maçon la jette violemment sur le lit et tente de la violer. Les cris de la victime alerte son époux, qui accourt. Ce dernier faillit tomber des nues : il découvre l’inconnu, nu comme un ver, tenant un bout du pagne de sa propre épouse, qui résiste avec vigueur.



Les deux hommes engagent la bagarre. D’après L’Observateur, qui rapporte cette rocambolesque histoire dans son édition de ce mercredi, le maçon espérait pouvoir obliger son protagoniste à quitter la chambre afin qu’il puisse coucher avec son épouse. «Le mari finit par maîtriser l’agresseur de sa femme avant de le conduire de force à la brigade de gendarmerie de Nguékhokh», indique le journal.



Les faits se sont déroulés le 5 juillet. Arrêté et placé sous mandat de dépôt le 6, Mamadou Camara a été reconnu coupable de tentative de viol et condamné à deux ans de prison ferme.



À la barre, le maçon a assuré jouir de toutes ses facultés mentales. Il a confessé avoir eu le béguin de sa victime dès la première fois qu'il l'a vue.











































































































seneweb