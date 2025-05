Mbour : le maçon tue sa femme dans le lit conjugal et se couche près du cadavre jusqu’au petit matin pour faire…

S. F. Diop risque gros. Ce maçon a été déféré au parquet de Mbour pour assassinat. Il est accusé d’avoir tué son épouse, Fatou Guèye, dans son sommeil, l'accusant d’adultère. Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 mai au quartier Santhie 2 de Joal.



D’après le récit de L’Observateur, qui relate le drame, tout est parti de l’absence momentanée de Fatou Guèye du domicile conjugal. Soupçonnant depuis quelque temps son épouse de flirter avec un autre homme, S. F. Diop essaie de l’appeller sur son téléphone, mais remarque que sa femme a laissé l'appareil à la maison. Il bouillonne de colère, selon le quotidien du Groupe futurs médias.



À son retour, poursuit le journal, Fatou Guèye prend le dîner avec son mari et leur garçon de 4 ans. Comme si rien ne s'était passé. Vers 22 heures, S. F. Diop quitte son domicile. Son épouse se précipite sur son téléphone, monte sur la terrasse et câble sa sœur pour lui exposer, d’après la même source, ses déboires conjugaux.



Revenu entre-temps, S. F. Diop croit savoir que sa femme communique avec son prétendu amant. Le ton monte, mais le couple se calme et rejoint sa chambre. C’est durant la nuit, alors que Fatou Guèye était plongée dans le sommeil, que le maçon l’étrangle à mort, si l’on se fie au récit de L’Observateur.



«Après son crime, embraye le journal, il se couche à côté du cadavre jusqu’au petit matin avant de faire croire à une mort naturelle. Mais les voisins, circonspects, informent la brigade de recherches de la gendarmerie de Saly Portudal.»



Face aux enquêteurs, rapporte la même source, S. F. Diop passe aux aveux, admettant avoir tué sa femme car la soupçonnant d’avoir un amant. «L’autopsie pratiquée hier [mercredi 14 mai] a confirmé la mort par strangulation» de Fatou Guèye, souffle L’Observateur.



Sauf revirement de situation, le maçon devrait être placé sous mandat de dépôt et renvoyé devant la chambre criminelle.















































seneweb